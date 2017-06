Kultusmäng Beyond Good & Evil saab lõpuks ometi järje

Konverentsi ajal lavale astunud mängu looja Michel Ancel oli silmnähtavalt emotsionaalselt liigutatud, sest tal oli võimalus rääkida mängust, mida on oodatud juba aastast 2008. Anceli sõnul on viimased kolm aastat tehtud tööd selle kallal, et mäng saaks omama sujuvat ühist mänguvälja (seamless online playground), mis tagab selle, et mängija saab üksi või koos sõpradega avastada suure kosmoselaevaga erinevaid planeete ja linnu.

Mängu tegevus leiab aset 24. sajandil, mil esimesest osast tuntud Jade polnud veel sündinudki. System 3 on tähtedevahelise kaubaveo ja Linnutee koloniseerimise keskmeks. Seda kõike võimaldavad hübriidorjad, mille loojateks on suurkorporatsioonid. Väike-ettevõtetele jäävad maha riismed, mille üle nad võitlust peavad. See on kosmosepiraatide aeg, kus mängija saab tõusta madalast vargast legendaarseks kapteniks.

2003. aastal ilmunud Beyond Good & Evil saavutas küll kriitikute ja fännide kiituse, kuid oli rahaliselt läbikukkumine. Michel Ancel tänas oma esitluses nii fänne kui ka Ubisofti, eriti Yves Guillemot, et on loonud võimaluse uueks mänguks. Hilisemas intervjuus kirjeldas Ancel, et Beyond Good & Evil 2 on kui GTA aga kosmoses. Oleks vale väita, et meie huvi pole uus mäng kuidagi äratanud.

Hetkel pole teada, millal mängu oodata on.