Eesti lubas pakiveorobotid liiklusesse

Seaduse kohaselt on robotliikur kuni 6 km/h kiirusega põhiliselt kõnniteel liikuv ja vähemalt osaliselt automaatselt liikuv sõiduk, mis kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, kaameraid või muid seadmeid.

Roboti kõrgus ei ohi ületada ühte meetrit, pikkus 1,2 meetrit, laius 80 sentimeetrit ja mass 50 kilogrammi.

Ees ja külgedel peab sellisel robotil olema valge ja taga punane helkur, pimeda ajal peab ees põlema valge ja taga punane tuli. Lisaks peab robotil olema 0,9–1,5 meetri kõrgusel paiknev kollane vilkuv tuli või tulede kombinatsioon, mis on nähtav kõigist suundadest.

Need liikurid tohivad liikuda jalgteedel ning jalg- ja jalgrattateedel sarnase reeglite kohaselt, mis on kehtestatud jalakäijatele. Kui läheb aga sõidutee ületamiseks reguleerimata ülekäigurajal, siis kehtivad liikureile jalgrattureile kehtestatud reeglid: autojuhid ei pea ülekäiguradadel neil teed andma – välja arvatud juhul, kui auto on vahetult enne sellele teele pööranud.

Robotliikuri omanik peab salvestama ja säilitama robotliikuri liikumise ja toimimisega seonduva andmestiku, milleks on kuupäev, kasutamise algus- ja lõppkellaaeg, asukoha andmed, liiklemisparameetrid, juhi sekkumise andmed, häired jms. Kõik need andmed tuleb politseile vajadusel välja anda.

Niinimetatud viimase kilomeetri pakivedu, olgu see kaugelt tulnud pakkide kojuvedu või meile kõigile igapäevaseks harjumuseks saanud poes käimine, moodustab ca 20–40 protsenti kogu pakisaatmise kulust. Tendents on sinnapoole, et selle kulu vähendamiseks võiks selles sektoris kasutada roboteid.

Hinnangute kohaselt võiksid kümne aasta pärast kuni 80 protsenti sellest viimasest pakiveo etapist teostada robotid.