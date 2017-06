Üllatavalt suur hulk ameeriklasi arvab, et kakao tuleb pruunidelt lehmadelt

Kui panna see arvude keelde, siis teeb see 16,4 miljonit eksiteel olevat Ameerika piimajoojat, kel pole õrna aimugi, et kakaod valmistataks kakaost, suhkrust ja täiesti tavalisest valgest piimast, kirjutab Washington Post.

Viimaste aastakümnete uuringud näitavad, et ameeriklaste «kirjaoskamatus» põllumajanduse osas süveneb. Nad ei tea, kus toit kasvab, kuidas see poodi jõuab ja mida see sisaldab. Nii on ameeriklaste lemmikpuuviljaks saanud apelsinimahl ja lemmikjuurviljaks friikartulid.