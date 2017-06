Video: Jabur eksperiment: Shanghai tänavatel vurab ringi... isesõitev pood

Moby Mart on ratastel pood, mis on umbes ühe keskmise bussi suurune. See kasutab tehisintellekti ja masinnägemist, et linna peal ringi vurada, ja olgugi, et praegust prototüüpi kontrollivad veel osaliselt inimesed, siis plaanitakse need täielikult autonoomseks muuta.

Moby Mart kannab endaga kaasas peamiselt toiduaineid, aga ka mõningaid muid asju nagu ajakirjad. Ideega tahab Wheelys konkureerida Amazoniga, kes kuulutas hiljuti välja Amazon Go, mis on täiesti kassade vaba pood. Ka Moby Martis tuleb tooted ainult vastava mobiilirakendusega skaneerida.

Wheelys on andnud märku ka sellest, et nende poed hakkavad ise ladudes käima, et oma varusid täiendada. Samuti saavad kliendid hakata poodi enda juurde tellima. Kas ja kuidas kavatseb Wheelys sellised ideed teostada, pole hetkel veel teada. Kogu asi tundub rohkem sobivat ulme filmi.

Wheelys jooksutab Shanghai tänavatel hetkel ühte prototüüpi, kuid järgmisest aastast plaanitakse juba tuua rohkem mudeleid.

Allikas: The Verge