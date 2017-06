Pildid: Tokyo tahab olümpiamängude ajaks isesõitvaid taksosid

Vananeva tööjõu käes vaevlev Jaapan astub üha suuremaid samme kõikvõimalike elualade automatiseerimise suunas. Hinomaru, kellel on Tokyos 607 autot, teatas ühisel pressikonverentsil ZMP-ga, et nad on üritanud küll töötajate palkamisel olla võimalikult mitmekesised, palgates ka naisi ja välismaalasi (mis on Jaapanit arvestades üpris avatud mõttelaad), kuid üha kasvavas tööjõupuuduses jääb sellest ikka väheks.

«Me peame tööjõu puuduse tegema tasa autonoomse tehnoloogiaga,» ütles Hinomaru president Kazutaka Tomita pressikonverentsil.

ZMP arendab autonoomset sõitmistehnoloogiat, kasutades selleks lasereid ja stereo kaameraid kasutavat tarkvara, mida loodetakse müüa ka teistele transpordifirmadele ja autotootjatele. Jaapanis, mis on tuntud nii oma autotööstuse kui robootika poolest, on ZMP üllataval kombel üks väheseid isesõitvate autode kallal töötavaid iduettevõtteid, kes konkureerib ka selliste välisettevõtetega nagu USA nuTonomy ja Hiina Future Mobility.

ZMP on testinud juba eelmisest aastast saadik selliseid isesõitvaid taksosid, kus juht istub nii öelda järelevaatajana kõrvalistmel. Sellel aastal loodetakse hakata testima juba ka täiesti autonoomseid sõidukeid. 2020. aasta olümpiamängudeks loodetakse luua terve autonoomne taksopark, mis sõidutaks külalisi ja sportlasi mööda linna ringi.

ZMP tegevdirektori Hisashi Taniguchi sõnul on neil aga vaja rohkem raha. Nimelt tabas iduettevõtet selle aasta alguses löök kui nad kaotasid koostöölepingu mängutarkvara arendaja DeNA-ga, kes läks hoopis Nissan Motorsi teenistusse, et luua neile isesõitvate autode tarkvara.

Mitmed takso firmad on koondunud ka Toyota taha, kes kaalub samuti isesõitvate taksode loomist.

