Eesti on Euroopa kõige küberturvalisem riik

Rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu (ITU) koostatava indeksi kohaselt on Eestist maailma tasandil eespool Singapur, USA, Malaisia ja Omaan. Põhjanaabritest on Norra 11., Soome 16. ja Rootsi 17. kohal. Lõunanaabritest on Läti 21. kohal ning Leedu 57. kohal. Kokku on indeksis hinnatud kõiki 195 riiki.

Ülevaates märgitakse, et Eesti asus sarnaselt Gruusiaga pärast 2007. aasta küberrünnakuid oma turvasüsteemide taset suurendama. Eriti olulisena märgitakse seejuures riikliku struktuuri loomist, mis ühelt poolt annab rünnakutele vastulöögi ja teiselt poolt vastutab selle eest, et elutähtsad teenused säiliksid ka interneti puudumisel. Eesti on ka NATO küberkaitsekeskuse peakorteri asukohamaa.

E-riigi Akadeemia küberturvalisuse ekspert Raul Rikk toob välja asjaolu, et riikide infoühiskonna arengu ja küberturbe arengu edetabelid ei kattu. «Paljud riigid, kes IKT arengus on tagapool, osutuvad küberturbe valdkonnas palju edukamaks. Sama kehtib ka vastupidi,» ütles ta.

Tema sõnul koosneb viiest valdkonnast, milleks on riikide seadusandlus, tehniline võimekus, organisatoorne võimekus, arendustegevus ja koostöö.

Rikk märkis, et E-riigi Akadeemia on välja tulnud alternatiivse küberturbe indeksiga, mis võeti kasutusse eelmisel aastal.