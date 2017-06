Uus Tesla Roadster sportauto võib minna nullist sajani alla kahe sekundiga

Aastatel 2008 - 2012 tootis Tesla sportautot nimega Roadster, mis oli esimene liitium ioon aukudel maanteekõlbulik elektriauto. Mudeli tootmine kukkus aga läbi, nagu Musk ise ka tunnistas ja Roadsteri tootmine lõpetati.

Nüüd on Musk lubanud aga Roadsteri tagasi tuua ja miljardäri sõnul saab see olema hoopis teisest puust elukas. Nimelt võib Tesla Roadster 4.0 suuta kiirendada nullist saja kilomeetrini tunnis alla kahe sekundiga. «See oleks huvitav sihtmärk, mida seada,» ütles Musk Twitteri säutsus kui üks teine kasutaja küsis Roadsteri kiirenduse kohta.

That would an interesting target. Would, of course, only count if capable of doing so right off the production line with street legal tires.