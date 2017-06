Kontoris olemine ≠ töö

Saabumas on suvi ja see on ideaalne võimalus aeg maha võtta ja mõelda, kas oleks võimalik meie niigi lühikesest suvest maksimumi võtta ja mõned päevad teha tööd hoopis kodukontorist, suvilast või maakodust, kirjutab Mart Objartel tehnoloogiaportaalist Digitark.