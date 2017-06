Uber: Eesti seadus on elegantne, olge uhked

«Eesti on üks esimeri riike maailmas, kes äsja sõidujagamisele seadusandliku raamistiku lõi. See on kindlasti asi, mille üle olla rahul ja väga uhke. Kaks aastat valminud seadus on elegantne, loogiline ja kõiki osapooli rahuldav,» ütles Uberi Baltimaade juht Enn Metsar täna, mil täitus kaks aastat Uberi tegevuse algusest Eestis.

Metsari sõnul tegutseb Uber juba ligi 500 linnas ning kasv on olnud väga kiire. Kui esimese viie aastaga tehti miljard reisi, siis uus miljardi tuli juba pool aastat hiljem.

«See tähendab seda, et inimeste harjumused muutuvad. Selleks, et kusagile liikuda, ei pea omama autot – alternatiivid on piisavalt mugavad, turvalised ja kättesaadavad,» ütles ta ja märkis, et kogu inimtranspordist moodustab sõidujagamine praegu kogu maailmas neli protsenti.

Tallinnas on Uberi populaarsemad sihtkohad lennujaam, bussijaam, Telliskvi loomelinnak ja Ülemiste ärilinnak.

Tallinna abilinnapeal Taavi Aasal Uberile väga hea sõnum edasi anda polnud: «Septembrist hakkab tramm käima lennujaama ja see tõenäoliselt veidi neid, kes Uberi leiva lauale saavad, mõjutab,» ütles Aas ja nimetas trammitee rajamist ühe linna lennujaama unikaalseks. (Päris nii see muidugi ei ole, eestlastegi otselennu tõttu hästi tuttav Bremen on näiteks üks sellistest.)

Riigikogu võttis üleeile õhtul vastu ajaloolise seadusemuudatuste paketi, mis võrdsustab sõidujagamisteenuste vahendajad klassikaliste taksoettevõtetega ja annab neile suures osas samad õigused ja kohustused.