Testisime LHV vestlusrobotit: üldinfo on selge, aga kas maakera on ümmargune...?

Paistab, et sellel aadressil asuv lahendus on õppinud kliendi vestluses ära tundma märksõnu ning nende ilmnemisel edastab ta ka eelsisestatud automaatvastuseid.

Minu esimene küsimus robotile oli loomulikult see, kui palju mul raha on? Kuna tegemist pole isikustatud suhtluskanaliga, siis sai loomulikult tulla vaid vastuseks ümmargune jutt. Robot tundis ära sõna raha ja vastus viitas raha väjavõtmise võimalustele automaadist:

«Korraga saad sularahaautomaadist välja võtta kuni 1000 eurot (20 kupüüri). Väljavõetava summa suurus sõltub ka pangakaardi sularaha väljavõtu limiidist. Kui limiit ja kontojääk võimaldavad, kuid Sa siiski ei saanud soovitud summat välja võtta, võib põhjus olla selles, et pangaautomaadis ei olnud piisavalt sobivaid kupüüre.»

Veidi täpsemini tuli robotil välja vastus küsimusele, kui kiiresti liiguvad euromaksed. Sain vastuseks küll info pangasiseste maksete kohta, kuid lihtsas keeles pankadevaheliste maksete ajakulu kohta mitte:

«Pangasisene makse tähendab, et nii maksja kui ka saaja konto on LHV-s. Makse saad teha igas valuutas, mida LHV vahendab. Pangasisene makse jõuab saajani kohe. Kui Sa kasutad LHV Traderit, siis enne kella 17.00 sisestatud ja Trader-kontoga seotud makse jõuab kohale tunni jooksul, hilisem makse aga järgmise tööpäeva hommikul.»

Täielikult kokku jooksutada õnnestus mul robot maailma lihtsaima küsimusega, milline on «LHV kliendiinfo telefoninumber?» Vastus ei saabunud, seega panin teele lühema versiooni «LHV infonumber?» - tulemuseks roboti restart, ehk uus algustervitus.

Adekvaatne üldinfo tuli küsimusele, kas ma laenu saan:

«Ettevõtetele pakume ärilaenu ja arvelduslaenu. Eraisikutele pakume kinnisvara tagatisel eralaenu ning kodulaenu ja väikelaenu. Lisaks on nii ettevõtetel kui ka eraisikutel võimalik võtta laenu väärtpaberite tagatisel. LHV liisingu abil saad soetada endale vajaliku sõiduvahendi, kuid ka rasketehnikat ja muid seadmeid. Nii suuremate kui ka väiksemate ostude jaoks saad kasutada meie järelmaksu või taotleda krediitkaarti.»

Kuid kohe seejärel viis rumala olukorrani taas lihtne küsimus, millised on tänased valuutakursid. Esimese hooga algas taas vestlus nullist, küsimuse korduse peale sain aga lihtsalt naerumärgi. Mis siis ikka, aitäh sellegi ees :)

Korralikud lühisvastused tulid seejärel küsimustele konto sulgemise ja aktsiate ostusoovituste kohta.

Lõpuks võtsin endale vabaduse uurida tema seisukohta eestlaste meeli enimerutaval teemal ja küsisin otse välja, kas maakera on ümmargune? Selliseks ootamatuks teemavahetuseks polnud robot ilmselgelt veel valmis: sain vastuseks lingi sularahaautomaatide paiknemise kohta. Ei hakanud igaks juhuks uurima, et kui on siiski lapik, siis meie oleme Austraaliaga pankoogi samal poolel või tuleb...

Iga juhul on selle roboti puhul tegemist masinõppel põhineva virtuaalteenindajaga, kes oskab anda vastuseid lihtsamatele ja korduma kippuvatele küsimustele. Masinõpe tähendab ka ajas arenemist lähtuvalt küsimustest ja tagasisidest.

«Uku on mõnes mõttes eksperiment ja pole veel sisulise poole pealt kaugeltki valmis – kasutajate abi on vajalik, sest vestlusrobot õpib edasi ja saab pidevalt targemaks,» rääkis LHV jaepanganduse juht Andres Kitter. «Mida rohkem virtuaalteenindajalt küsitakse ning vastustele ka tagasisidet antakse, seda täpsemalt ta edaspidi vastab.»

LHV on esimene pank Eestis, mis netivestluse vestlusroboti hooleks usaldab, samuti on see üks arenenumaid Eestis, mis püüab vastata ka keerulisematele ja n.ö lahtistele küsimustele.

Chatbot on valmis arendatud koostöös ettevõttega AlphaBlues.

Kasutajatelt saadakse tagasiside, kas vastustest oli abi, ja see võimaldab muuta robotit täpsemaks. Taustal toimub ka kontroll käsitsi ning roboti vastuste sisu ja uusi vastuseid saab lisada vaid arendaja. Tegemist on teatud liiki otsingumootoriga, mis leiab õiged vastused KKK päringutele. Maailmas kasutatakse laialt juba väga erinevaid chatbote, Eestis on need seni vähem levinud.