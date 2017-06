Eesti ootab nüüd Gruusialt rohkem tegusid

«Võiks öelda, et seadusandluse kooskõlla viimine elavdab kindlasti e-riigi arendamist Gruusias, nüüd on neil vaja teha vaid rohkem tegusid, et ka reaalsed arengud järele tuua. Nii mitmedki head plaanid, nagu e-valimine või ettevõtetele suunatud e-teenuste keskus ja portaal, jäid kahjuks ja meist sõltumata asjaolude kiuste paberile,» kommenteeris 21 kuud kestnud projekti Eesti-poolseks eestvedajaks olnud E-riigi Akadeemia (EGA) kommunikatsioonijuht Anu Vahtra-Hellat.

Projekt kandis nime «Gruusia e-valitsemise tugevdamine» ning selle käigus nõustasid 52 eksperti kokku 150 lähetuse käigus enam kui 620 päeva Gruusia e-valitsemise edendajaid. Gruusia kolleege käisid nõustamas Eesti ja Itaalia eksperdid koos ekspertidega Austriast, Saksast, Poolast, Inglismaalt, Taanist ja Lätist.

Lisaks läbisid Gruusia andmevahetuse agentuuri töötajad 5 e-valitsemise koolitust Eestis, Hollandis ja Itaalias ning korraldati mitu teist koolitust.

«Loodan, et koostöös väljatöötatud visioonid ettevõtteid toetavatest e-teenustest ja e-hääletusest peagi teoks saavad,» ütles projekti nõunik Ivar Tallo.

ELi koostöö juht Gruusias Vincent Rey sõnul võeti projekti tulemusel Gruusias vastu digitaalallkirja seadus ja elektroonilistes tehingutes kasutatava elektroonilise tuvastamise ja usaldusteenuste seadusandlus (eIDAS).

Projekti juhtpartneriks oli E-riigi Akadeemia (Eestist) ning partneriteks Eesti Riigikantselei ja Itaalia IKT Konsortsium CSI-Piemonte.