USA ajaloo rängim andmeleke: paljastusid 200 miljoni valija isikuandmed

Juhtumi põhjustas Vabariiklaste Rahvusliku Komitee lepingupartneriks olev turundusfirma eksimus. Veebi jõudnud andmete mahuks oli 1,1 terabaiti ning see sisaldas ligi 62 protsendi ameeriklaste sünniaegu, koduseid aadresse, religioosset kuuluvust, rahvust, telefoninumbreid ja poliitilisi valikuid, kirjutab BBC.

Andmed said avalikuks avalikult ligipääsetaval serveril Amazoni pilvteeenuses ning seda kõigile neile, kes teadsid täpset aadressi.

Tohutu andmelekke avastas möödunud nädalal küberturvalisuse ettevõtte UpGuard analüütik Chris Vickery.

Tema andmeil paistab info olevat andmebaasi jõudnud erinevatest allikatest - alates sotsiaalvõrgustiku Reddit postitustest ja lõpetades komiteega, mis Vabariikliku partei jaoks raha kogus.

Andmed olid salvestatud serverile, mille omanik on Deep Root Analytics. Viimati uuendati neid jaanuaris päeval, mil Donald Trump presidendiametisse nimetati.

«Võtame täie vastutuse olukorra ees. Seni kogutud andmete põhjal ei usu me, et meie süsteemidesse oleks sisse häkitud,» ütles Deep Root Analyticso asutaja Alex Lundry. «Kohe, kui sündmusele meie tähelepanu juhiti, uuendasime juurdepääsusätteid ja protokolle, et vältida edasist juurdepääsu».

Kuigi on laialdaselt teada, et parteid koguvad valijate kohta rutiinselt andmeid, on tegemist valijaandmete suurima lekkega USA ajaloos.