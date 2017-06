Revolutsioon: merevett saab nüüd vaid päikese abil magedaks muuta

Üks vanimaid vahendeid merevee tarbimiskõlblikuks muutmisel on selle keetmine ning saadud auru kondenseerimine. Probleem on aga selles, et see meetod on äärmiselt energiakulukas ja vähemalt pool sisendenergiast kulub lihtsalt vee keetmisele.

Rice'i ülikooli nanotehnoloogilise veepuhastuse keskuse (NEWT) teadlased leiutasid aga unikaalse meetodi, mis ainult ei vähenda drastiliselt energiakulu, vaid võimaldab kogu protsessi täielikult elektrivõrgust lahutada.

Loodud lahendus kannab nime NESMD ja selle käigus eraldatakse õhukese membraani abil külma ja kuuma vee joad. Kuum aur juhitakse kuumalt poolelt läbi selle membraani külmale poolele ning membraan eemaldab veest ka soola. Protsess neelab tavapärase destilleerimisega võrreldes palju vähem energiat, kuna vett ei tule keema ajada – piisab vaid sellest, et see on kuum.

Membraani muudab eriliseks, et see sisaldab endas nanoosakesi, mis muudavad valguse soojuseks. Selle tulemusel muutub membraan ise kuumaks ja vett ennast pole vaja eraldi kuumutada – piisab päikesevalgusest.

Maailmas on praegu ligi 18 000 merevee puhastamise jaama, mis ootavad nüüd uue tehnoloogia kasutuselevõtu võimalust.

Allikas: Engadget