Pildid ja video: Hennessey Venom F5 läheb püüdma Bugatti Chironi tiitlit

Hetkel kuulub kõige kiirema tänavakõlbuliku sportauto tiitel 1103 kW mootoriga Bugatti Chironile, mille tippkiirus on 420 kilomeetrit tunnis, kuigi väidetavalt on ilma piirajata võimalik sellest kätte saada ka 463 km/h. F5, mis on saanud oma nime kõige võimsama tornaado klassifikatsiooni järgi suudab aga tuuningu firma sõnul välja pigistada üle 480 kilomeetrise tunnikiiruse.

Kui Venom GT oli põhimõtteliselt väga tugevalt modifitseeritud Lotus Exige, siis F5 ehitatakse täiesti uue šassii peale, millel on ka originaalne disain. Samuti saab sportauto omale «ultra kerge» kere, kuigi konkreetseid numbreid kaalust pole veel avaldatud.

Samuti pole veel kuigi palju teada sellest, mis peitub kapoti all. Hennessey on varem öelnud, et F5 mootoril saab olema 1118 kW ja kiirendab nullist sajani kahe sekundiga. Varem on lubatud tippkiiruseks 466 km/h, kuid seda numbrit on nähtavasti tõstetud.

Tuuningu firma juht John Hennessey nimetas F5-te «intelligentselt agressiivseks.»

«Me oleme F5 pärast väga elevil, sest sellel on täiesti uus disain ja šassii, mis toob tänu uuendatud aerodünaamilisusele täiesti uue jõudluse. Kõige paremini võikski F5-te kirjeldada kui intelligentset agressiivsust ratastel,» ütles Hennessey.

Hennessey Venom F5 peaks saama ametliku debüüdi millalgi hiljem sellel aastal.

Allikas: Carscoops