Järgmine Tomb Raider lekkis taas

Californias baseeruv kompanii Take Off oli ülemäära agar ja riputas pildid oma veebisaidile üles liiga vara. / Take Off

Esimest korda kuulsime Shadow of the Tomb Raiderist kaheksa kuu eest Montreali metroos, mil tähelepanelik kaamerasilm jäädvustas fotosid teose promomaterjalidest. Seekordne apsakas pärineb Californias baseeruvalt firmalt Take Off, mille kodulehele postitati kogemata foto Shadow of the Tomb Raideri reklaamimaterjalidest. Pildil näeme väljakuulutamata mängu logo erinevaid versioone ning algelisi joonistusi hauarüüstajast Lara Croftist, noh, haudu rüüstamas.

Pole üllatav, et Square Enix uue Tomb Raideri kallal töötab. Seeria eelmine mäng, 2015. aastal ilmunud Rise of the Tomb Raider, sai sooja vastuvõtu osaliseks ja oli ka majanduslikult edukas. Loodetavasti kuuleme Shadow of the Tomb Raiderist rohkem ametlikku infot juba peagi.