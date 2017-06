Tõmba suvi käima: ole kõigeks ette valmistunud Huawei ellujäämiskomplektiga

Ära lase oma kauaoodatud puhkust rikkuda. Kuidas see juhtuda võiks? Kujuta ette, et su telefoni aku saab tühjaks, kui sa oled näiteks metsas ära eksinud ning sul on vaja kaarti kasutada, aga su läheduses pole ühtegi pistikupesa, et telefoni laadida. Või näiteks ei õnnestu sul ideaalset hetke jäädvustada, sest pilt jääb statiivita pildistades udune. Igale probleemile on aga lahendus, eriti siis, kui sa oled selleks ette valmistunud. Juuli lõpuni pakubki Huawei sulle seda hädavajalikku ellujäämiskomplekti – ostes endale Huawei telefoni, saad tasuta valida ka selle lisaseadme, mida sul kõige rohkem vaja läheb: kas käsistatiivi/statiivi, akupanga või autolaadija.

Puhkuse ajal soovid sa, et telefoni aku peaks laadimata vastu nii kaua kui võimalik. Huawei P-seeria telefonid on juba tuntud akude pika eluea poolest. Tänu sellele ei pea kasutaja pidevast pistikupesa jahtimisest. Ent pikematel ja muretutel reisidel võib täiendav energiaallikas kasuks tulla.

Kui sa reisid tihtipeale autoga, siis on sul kindlasti vaja autolaadijat, mis toetab Huawei SuperCharge tehnoloogiat. Nii saad ka kõige lühema autosõidu ajal oma nutitelefoni väga kiiresti laadida. Isegi siis, kui su autol on standardne USB pesa, on sul meie Huawei SuperCharge autolaadijaga võimalik oma seadmeid palju kiiremini laadida – kõigest 30 minutiga saad sa oma telefoni 72% tasemeni laadida. See seade sobib kõigile levinud automudelitele ning toetab nelja kiirlaadimisstandardit (4.5V5A, 5V4.5A, 9V2A, 5V2A). Lisaks on sel veel neljatasandiline pingekaitse, nii et sa võid kindel olla, et su seadmega ei juhtu midagi.

Jalgsi rännates ning vaatamisväärsusi nautides tuleb kasuks Huawei 10000 mAh kiirlaadimisakupank. Sellega saad 30 minutiga oma telefoni aku laadida 50% tasemeni. Sa ei pea ka turvalisuse pärast muretsema, kuna akupangal on 12-tasandiline pingekaitse, UL sertifikaat ning see on valmistatud USA akuturvalisuse standardite järgi. Ning mis kõige olulisem, tänu kõigest 216-grammisele kaalule ja ergonoomilisele disainile on seda lihtne kaasas kanda.

Nendele, kes ei kujuta oma puhkust või suviseid tegemisi ette ilma kaamerata, on parimaks lisaseadmeks Huawei käsistatiiv/statiiv. Huawei AF14 käsistatiivi on lihtne kaasas kanda ning kasutada. Kuna sellele on pildistamisnupp käepidemele lisatud, pole pildistamiseks vaja taimerit kasutada. Nii saad hõlpsasti teha mitu pilti ilma, et sa peaks kogu aeg kätt telefoniekraani poole sirutama. Kokkupandud Huawei AF14 käsistatiivi on väga mugav ka käes hoida, tagades võimalikult ühtlase tulemusega pildid. Lisaks saab Huawei käsistatiivi käepideme muuta kolmeks stabiilseks jalaks, nii et sellest saab lihtne statiiv, mis võimaldab sul teha professionaalse välimusega teravaid pilte, kuna telefon püsib stabiilselt paigal.

Ostes Euronicsi või Telia esindustest ühe järgnevatest telefonimudelitest, saad kingitusena kaasa käsistatiivi, akupanga või autolaadija: Huawei Mate 9, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P10 Lite, Huawei P9 Lite 2017.

Elisa esindusest Huawei P10 nutitelefoni ostes saad kingituseks kaasa akupanga ning Huawei P10 Lite või Huawei P9 Lite 2019 ostes käsistatiivi.

