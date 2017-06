TOP5: selgusid maailma suurimad IT-ettevõtted

Selgus, et mullu oli suurim IT müügi käive Apple’il, kes müüs 218,1 miljardi dollari eest tooteid. Teiseks jäi Samsung Vendor Goup 139,2 miljardiga.

90,1-miljardilise käibe ja kolmanda koha teenis Google, neljas oli Microsoft 85,7 ja viies IBM 77,8 miljardiga. TOP5 hulgas näitas ainsana aastast kasvu Google (2015 - 74,9 miljardit).

Gartner märgib, et kõik need ettevõtted on edu saavutanud tavatarbijatele mõeldud toodeteg ning B2B-äri on koht konkurentide tõusuks vaba.