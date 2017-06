Selle lennumasina enam kui kümme aastat kestnud arendamine on käinud üle kivide ja kändude – küll on testlendudel süttinud mootorid, küll kokku jooksnud pardakaamerad, küll on piloodil hapnik otsa saanud. Nüüd on masin valmis ja näitas lennunäituse oma võimeid.