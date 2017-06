Facebook ei lasknud homoetikonil levida Venemaale

Facebook lasi spetsiaalse emotikoni käiku avaldamaks oma toetust Pride Month nimelisele kuule. Portaali TNW andmeil ei ole vikerkaaresõprade ikoon kättesaadav aga mitmes repressiivse riigikorraga riigis, näiteks Venemaal, kus on kehtestatud homopropaganda keeld ja Facebooki selline tegevus oleks seal seega kriminaalne.

Facebooki ametlik kommentaar oli, et levi on piiratud, kuna ikooni vaid testitakse. Oma 5. juuni avalduses teatas Facebook: «Usume sellise platvormi loomise, mis toetab kõiki kogukondi. Seega tähistame armastust ja mitmekesisust andes teile spetsiaalse ikooni kasutamaks seda Pride’i kuu ajal. Kuna see test on uus kogemus, siis ei saa vikerkaare emotikon olema kättesaadav igal pool.»

Ikooni kasutamiseks lubatud riikides tuli kasutajail esmalt «laikida» keskkonna enda loodud LGBTQ@Facebooki lehte.

Facebooki pressiesindaja keeldus TNW'le kommenteerimast, kas viidatud piiratud testimine oli seotud tehnoloogiaga või soovist olla meelepärane repressiivsete riikide valitsustele.