Ikooniline Boeing 747 läheb pensionile

747 ei lähe loojakarja kohe homme, kuid millalgi lähema 10-20 aasta jooksul. 2017 - 2036 prognoosi järgi jäävad kõik suured reisilennukid nagu 747 ja Airbus A380 ajast maha, sest tehnoloogia areng soosib väiksemate reisilennukite kasutusele võtmist.

Boeing on tegelikult suundunud väiksemate lennukite poole juba juba mitu aastakümmet ning uus prognoos peegeldab samas suunas edasi minekut. Panustatud on üha enam väiksematele ja uuematele lennukitele nagu 787 Dreamliner, 737-MAX ja tulevane 777X. 747-me tootmist on hakatud vähendama juba praegu.

Boeing usub nimelt, et lennuliikluse struktuur kui selline hakkab muutuma. Praegu lendavad reisijad enamasti väiksematest regionaalsetest lennujaamadest suurtesse lennujaamadesse ja neist omakorda sihtkohtadesse edasi. Boeingi arvates muutuvad aga üha levinumaks otselennud, kus pikad lennud algavad otse regionaalsest lennujaamast, ilma vahepeatuseta.

Siiani on suutnud pikki lende teha ainult suured lennukid nagu 747 ja A380, kuid uue põlvkonna väiksemad reisilennukid on nii kütusesäästlikud, et nad on võimelised väga pikkadeks lendudeks. Praegusi müüginumbreid vaadates võib lennukite ehitajal õigus olla. Viimastel aastatel on 787 müüginumbrid järsult tõusunud, samal ajal kui Airbus on oma 380 müügiga hädas olnud.

Airbus ise paistab aga hoopis teistsugust tuleviku nägevat. Nende hinnangul hakkavad üha rohkemad inimesed lendama ja nii tuleb reisilennukeid hoopis suuremaks teha. Selles valguses plaanitakse ka A380 tootmist jätkata ja selle disaini ning kütusesäästlikust täiustada.

Ainult aeg näitab, kumb ärimudel osutub paremaks.

