Igivana võitluspaar Boeing vs Airbus: kes murrab Pariisis kelle tiibu sel aastal

Airbusi müügijuhil John Leahyl ei jäänudki Reutersile antud intervjuus muud üle kui tõdeda, et vaevalt juhtub midagi sellist, mis viimasel hetkel neid võitjaks teeks. «Meil tulevad täna mõned lepingud, kuid seekordne lennusõu ei saa meie jaoks olema üheks rekordiliseks,» ütles ta 19.-25. juulini kestva ürituse kolmandal päeval.

Boeing on väitnud, et tema 737 MAX 10 on viis protsenti efektiivsem kui Airbus A321neo, seejuures kergem ja pikemate tiibadega. Airbus omakord kinnitab, et hoopis tema A321neo on parem, kuna sellel on suurem ja palju efektiivsem mootor.

Sõnumeid on avalikult jagatud ka üksteise suunal. Boeingu arendusjuht ütles teisipäeval, et Airbusi turundus on astunud riskantse sammu ja ignoreerib universumi füüsikaseadusi. Leahy omakord arvas, et Boeing on pannud riski alla oma kogumüügi: «Ma ei arva, et meil on siin tegemist tõsise konkurendiga, kelle pärast muretseda. Arvan, et kogu nende ülejäänud tootesari saab ühe poolt kannibaliseeritud.»

Valdkonna analüütikute sõnul on Euroopa lennukitootjast veteran Airbus sel aastal sisuliselt oma kodusündmusel rivaalile Boeingule uute lepingute osas alla jäämas. Seda kinnitab ka seni teadaolevad müügilepingud.

Tänase keskpäeva seisuga näitavad faktid, et Airbus on sõlminud seitse lepingut, mille mahuks on kokku 214 lennukit. Boiengul on lepinguid 21 ning neis sisaldub koguni 563 lennuki müük lennuettevõtetele.