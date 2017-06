Lase oma profiilipilt valida võõral

PROFIILIPILT LOOB ESMAMULJE

Olgu siis tegu Facebooki, Twitteri, LinkedIni või mistahes muu sotsiaalvõrgustikuga – esimese asjana jääb seal uudistajatele silma meie profiilipilt. Inimesed suhtuvad oma profiilipiltidesse üpris erinevalt, osad panevad oma konto loomisel sinna ennast esindama suvalise pildi, millel tihtipeale ka hoopis asjassepuutumatu objekt või asi, mille side konto omanikuga on teada vaid omanikule endale. Reeglina jääb see pilt kasutajat esindama aegade lõpuni, kuna omanik ei pea ennast eriti edevaks inimeseks, vaid pigem tunneb uhkust oma vaimusügavuse ja -sisukuse üle. Teine grupp inimesi on aga emotsionaalsed ning vahetavad oma profiilipilte niipea, kui vana pilt ära tüütab või mõni uus pilt kuidagi väljendusrikkam ja huvitavam tundub. Hiljuti läbiviidud uuring väidab aga seda, et targem on oma profiilipiltide valik jätta hoopis kellegi teise hooleks. Eriti arvestades kui palju nendest piltidest sõltub.

LASE PROFIILIPILT VALIDA TEISTEL

New South Walesi ülikoolis läbi viidud uuring peaks tekitama põhjaliku ja olulise muutuse profiilipiltide valikul. Uuring näitas, et hoolimata sellest kui armsad me profiilipildid meile endile ei tundu, siis tuleks profiilipiltide valik usaldada võimalikult neutraalsete inimeste teha. Olgu siis tegu sotsiaalvõrgustike, professionaalsete võrgustike või tutvumisteenistustega. Uuringutest osavõtjatel paluti valida välja endast sobiv pilt ning hinnata seda erinevate parameetrite järgi nagu näiteks meeldivus, usaldusväärsus, domineerimine, kompetents ja enesekindlus. Hiljem pidid osalejad sama tegema teiste uuringus osalevate võõraste inimeste piltidega. Loe edasi Digitargast.

