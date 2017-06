Venemaa sotsvõrgustike keeld viis miljonid ukrainlased Facebooki

Nimelt on Ukraina päritolu Faceooki kontode arv alates maist kasvanud kahe ja poole miljoni võrra ning kokku on selles riigis Facebooki kasutajaid nüüd üheksa miljonit – ehk viiendik riigi elanikkonnast, viitab Newsweek Ukraina digiagentuuri Watcher andmetele.

Lisaks eeltoodutele on Ukrainas kinni pandud ka Venemaa otsingumootor Yandex ja meililahendus Mail.ru. Kõik need kanalid on olnud muu hulgas täis Venemaa propagandat Ukraina suunal.

Venemaa otsene ja kaudne agressioon Ukraina idaosas ja Krimmis on nõudnud kolme aasta jooksul enam kui 10 000 inimelu.

Keskkonna Alexa andmeil on Vkontakte ka Eestis väga populaarne, lausa neljandal kohal. Mail.ru on Eestis 7. ja Yanex 16. kohal.