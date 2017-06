Keskmise eestlase nutimobiil: 325 eurot ja algab tähega H või S

GfK teatel ostsid eestlased mais 30 900 mobiiltelefoni kokku 8,4 miljoni euro eest. See on nii tänavune telefonimüügi rekord ning mobiiltelefonide müük kasvas mais ka mullu sama ajaga võrreldes – tänavu osteti neid 700 uue telefoni võrra ja ligi poole miljoni euro eest enam.

82 protsenti mais Eesti jaeturul müüdud mobiiltelefonidest olid GfK statistika järgi nutitelefonid, kokku müüdi 25 200 nuti- ja 5700 nuputelefoni.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema arvates mõjutasid mai telefonimüüki koolilõpetamised, mil nutitelefone kingiti lõpetajatele. Lisaks oli kogu jaemüük tõusutrendis.

Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu märkis, et trendina on näha just Apple erinevate vanemate ja taskukohasemate hindadega mudelite populaarsuse suurenemist ning samuti on näha, et Eesti turg on valmis testima erinevaid uusi tootjaid.

Nii Tele2 kui Elisa avaldasid ka TOP10 ostetumad telefonid oma müügiketis.

Mai 10 ostetuimat nutitelefoni Tele2-s olid järgmised

Huawei Y5 II Huawei P9 Lite Samsung Galaxy J3 (2016) Huawei P9 Lite (2017) Apple iPhone SE Samsung Galaxy J5 (2016) Apple iPhone 5s Huawei P10 Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 7

Elisa 2017 esimese poolaasta TOP 10 mobiiltelefonid