Tele2 rajab 434 uut tugijaama

Tele2 raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul on selle aasta võrguehitustööde eesmärk katta kogu Eesti 4G võrguga ning veelgi suurendada interneti kiirusi ja mahte.

«Tänavu ehitame 100 tugijaama rohkem kui mullu. Uute tugijaamade lisandumisega jõuame punkti, kus 4G võrgu leviala on 2G ja 3G omast parem. Tehnilise Järelvalve Ameti andmetel on Tele2 võrgu keskmine allalaadimiskiirus praegu 52,5 megabitti sekundis ja 4G võrgu katvus 96 protsenti. Eesmärk on lisada uute sageduskihtidega mahtu eelkõige probleemsematesse piirkondadesse ja selle kaudu kahe- või kolmekordistada keskmist mobiilse interneti kiirust. Linnades suurendame piirkonniti maksimaalset allalaadimiskiirust kuni 375 megabitini sekundis ja maapiirkondades kuni 225 megabitini sekundis,» rääkis Sarri.

Sarri sõnul toimuvad suurimad võrguehitustööd Tallinnas ja Harjumaal, kus mobiilse interneti kasutusmahud on hüppeliselt kasvanud.

«Harjumaal katame suuremaid kiirusi võimaldava sageduste liitmise tehnoloogiaga rohkem kui 90 protsenti Tallinnast ja kõik suuremad asulad. Võrguarendustööde tulemusena kasvab keskmine interneti kiirus nii Tallinnas kui ka selle lähiasumites kaks kuni kolm korda,» ütles Sarri.

Mujal Eestis keskendutakse sel aastal samuti 4G leviala laiendamisele ja interneti kiirust suurendavale sageduste liitmisele.