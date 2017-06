Fotod: kokkurullitav ja läbipaistev telekaekraan

Ultra HD (3840x2160) resolutsiooniga värske kuvar on 40 protsendi ulatuses läbipaistev ja ekraani kumeruse raadius on 80R, mis tähendab, et paneeli on võimalik kokku rullida 80 mm raadiusega toruks nii, et see ekraani funktsionaalsust ei mõjuta.

«Avasime suuremõõtmeliste OLED-telerite turu 2013. aastal ning kavatseme ka edaspidi ekraanide turu juhina pakkuda eristuvat väärtust,» ütles LG Display asepresident ning teadus- ja arenduskeskuse juht In-Byung Kang.