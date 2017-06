Kuidas vältida läbipõlemist, kui tööd saab teha igal pool?

KUHU AEG KAOB?

Üks esimesi asju, millega varem kindla tööajaga inimesed kokku puutuvad, on oluline oskus enda uut elukorraldust organiseerida. Kodust töötades võib ajataju kergelt kaduda. Võib juhtuda, et töötunde tuleb rohkelt juurde, sest see on võimalus oma töögraafikut justkui lõputult laiendada. Üks hea programm on Toggl, mis on põhimõtteliselt stopper, mille paned tööd alustades käima ja pärast kinni. Nii on selge ülevaade, kui palju erinevad projektid ja tööülesanded aega võtavad.

Vaata ka videot siit.

ISEENDA ÜLEMUS

Nüüd, kus töötunnid teada, tasub vaadata, kas on vajadus neid vähendada? Kodust töötades võib 8-tunnine päev venida märkamatult 12-tunniseks. Üks kindel märk liiga palju töötamisest on kraanikaussi kuhjuvad nõud ja musta pesu hunnikud vannitoas. Nüüdsest oled iseenda ülemus ja pead vaatama, kui kaua sa töötajana võid töötada, et muu elu ei kannataks.

