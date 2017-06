Tesla hakkab looma oma muusikateenust

Väidetavalt tahab Tesla luua muusikateenust, mis tuleks kaasa koos nende autodega, kirjutab Recode. Läbirääkimised pidavat allikate sõnul käima juba kõigi suuremate plaadifirmadega.

Miks ei integreeri aga Tesla juba olemas olevaid muusikateenuseid nagu Spotify või Apple Music, eriti arvestades, et neil on juba olemas olevad lepingud Spotify'ga väljaspool USAd müüdavatel Tesla mudelitel?

«Me usume, et meie sõitjad peaks saama kuulata muusikat nii kuidas nad tahavad ja sellistest allikatest, millest nad tahavad,» ütles Tesla esindaja. «Meie eesmärgiks on tekitada oma klientides võimalikult palju rahulolu.»

Arvestades, et Teslal on sellel suvel tulemas Model 3, millel on juba 400 000 eeltellimust, siis plaadimüüjatel ei tohiks oma toodete müümisega Teslale erilist probleemi olla. Arvestades, et turgu domineerivad ainult käputäis teenuseid, siis on plaadifirmad vägagi huvitatud müügist võimalikult paljudele tahtjatele.

Peaaegu kogu muusikaedastusturg on hetkel Spotify ja Apple'i käes. Spotify'l on 50 miljonit kasutajat ja Apple'l on 27 miljonit kasutajat.

Mis saab Tesla muusikateenuse nimeks või mida see endast täpsemalt kujutama hakkab, pole veel teada. Samuti pole teada, kas Tesla loob platvormi ise või laseb selle teha kellelgi teisel.