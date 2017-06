John Romero pani DOOM 2 originaalsed flopid oksjonile

I've decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5") on eBay! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games — John Romero (@romero) June 25, 2017

Mängude DOOM, Quake ja Daikatana kaaslooja Romero pani eBay oksjoniportaali ülesse originaalsed DOOM 2 flopid. Tegemist on ideaalses seisukorras (kui arvestada, et need on 23 aastat vanad) andmekandjatega, millele Romero lubab soovi korral ka oma autogrammi lisada. Kui oled üks neist, kes soovib oma retrokogusse üht väga eksklusiivset eksemplari juurde, pead kiirustama, kuna pakkumisi saab esitada veel vaid loetud tunnid. Antud uudise kirjutamise ajaks on kõrgeim pakkumine 2550$.

Arvestades asjaolu, et paljud kaasaegsed mängumasinad ei oma isegi enam plaadilugejat, jääb antud oksjoni võit kindlasti riiulisse tolmu koguma. Ent tegelikult ongi see just taoliste eksklusiivsete esemete koht.