EV100 äpist leiab laulu- ja tantsupeo kava

Eesti Vabariigi 100. juubelisündmuste jaoks loodud EV100 äpi on alla laadinud ligi 30 000 inimest üle terve maailma. Android seadmete puhul on allalaadimisi üle 19 000 ning kasutajate poolest on populaarseimad riigid Eesti, Saksamaa, Soome, Leedu ja Taani. iOS seadmete vaates on allalaadimisi üle 10 000 ning siin on populaarseimad riigid Eesti, USA, Soome, Suurbritannia ning Rootsi.

