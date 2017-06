Video: Hiinas lasti merre uus kõrgtehnoloogiline sõjalaev

Uus laev lasti pidulikult vette Shanghais, Jiangnani laevatehases. Uus hävitaja klassi kuuluv alus on umbes 180 meetrit pikk ja 20 meetrit lai, kirjutab Popular Science. Kuna täpsed andmed laevast puuduvad, siis on enamus mõõte spekulatiivsed. Laeva veeväljasurve on täislastiga umbes 12 000 - 14 000 tonni, tehes sellest suurima Aasia sõjalaeva pärast Teist maailmasõda.

Lisaks värskelt vette lastud alusele on hetkel ehitamisel veel lisaks seitse Type 055 klassi laeva, mis valmivad Jiangnani ja Daliani laevatehastes. Uus laev plaanitakse tegevteenistusse võtta millalgi 2018. aastal. Enne tuleb aga testida, kas kõik töötab, ja arvestades, et tegu on esimese omalaadse laevaga, siis võib see üksjagu aega võtta.

Type 055 on osaliselt vargtehnoloogiaid rakendav alus, millel on näiteks radari- ja infrapunajälge vähendav tekiehitis ja integreeritud mast. Mitmefunktsioonilisel sõjalaeval on neli väga suurt Type 346X AESA radarit. Integreeritud mast peidab endas veel ka luureaparatuuri, elektroonilisi segajaid ja tulejuhtimise radareid. Radarid on paigutatud ümber tekiehitise nii, et nad kataks 360 kraadist ala ümber laeva ja seda kuni 600 kilomeetri kaugusele.

Laeva süsteemid suudavad jälgida sadu sihtmärke korraga, sealhulgas ballistilisi rakette, tiibrakette, lennukeid ja teisi sõjalaevu. Laeva lahingkeskus suudab põhjalikult analüüsida erinevatest anduritest tulevat infot ja lisada sellele veel juurde ka teistelt sõjalaevadelt, lennukitelt ja droonidelt tulevad andmed, et pakkuda meeskonnale võimalikult head ja täpset ülevaadet lahinguväljast.

Type 055 relvastusse kuulub 130-millimeetrine kahur ja 30-millimeetrine, 7 toruga Type 730 CIWS kuulipilduja. Nagu moodsatel sõjalaevadel ikka, siis peitub peamine tulejõud aga hoopis vertikaalses laskesüsteemis, millel on kusagil 112 - 128 raketišahti. Iga šaht võib mahutada endas nelja väiksemat maa-õhk tüüpi raketti (näiteks DK-10) või ühte suuremat raketti, milleks võib olla näiteks maa-õhk tüüpi HHQ-9 pikamaa rakett, CJ-10 maa-maa tiibrakett või YJ-18 laevatapja tiibrakett.

Type 055 hakkab mahutama ka kahte allveelaevade tõrjeks mõeldud Z-18 helikopterit. Samuti on võimalik laeva angaarist lendu lasta ka erinevaid vertikaalselt õhku tõusvaid mehitamata lennumasinaid. Allveelaevadega aitavad veel tegeleda ka nina külge kinnitatud sonar, pukseeritav sonar ja torpeedo peibutised. Hävitaja võib olla varustatud ka veealuste droonidega, mis otsivad miine jms.

Kui uuele Type 055-le tuua kõrvale võrdluseks USA Arleigh Burke (kõige uuem versioon) hävitaja, siis viimase veeväljasurve on täislastiga 9800 tonni ja mahutab endas 96 raketišahti. Jaapani Atago klassi hävitaja veeväljasurve on täislastiga 10 000 tonni ja mahutab endas samuti 96 šahti. Seega võiks öelda, et ainsad Type 055-ga võrreldavad sõjalaevad on USA Ticonderoga ristlejad (veeväljasure on küll 9600 tonni, kuid see eest on neil 122 raketišahti) ja Lõuna-Korea Sejong the Great klassi hävitajad (11 000 tonni täislastiga, 128 raketišahti).

Peking plaanib teha Type 055-e oma peamiseks sõjalaevaks. Lisaks kaheksale valmimisel olevale eksemplarile (millest esimene lasti vette), võidakse sajandi keskpaigaks teha kuni 30 tükki juurde. Plaanitav järgmine mudel, Type 055A tuleb veelgi suurem ja rohkema relvastusega. 055A võib juba endaga kanda ka lasereid ja relsskahureid.