Õlletehase juht: viimased kolm trahvi olen saanud kiiruse ületamise eest

«Olen suhteliselt pikk inimene ja on vähe autosid, mis mulle istme järgi sobivad, see oli üks nendest,» räägib intervjuus Geeniusele A. Le Coq'i Tartu Õlletehase juht Tarmo Noop, mida ta autovalikul arvesse peab võtma ja miks täna sõidab Land Roveriga.

Enne seda sõitis Noop Audi Q7ga, samas esimene auto oli tal aga hoopis Moskvitš 412. «Mälestused on nagu ikka Vene autodest – pool aega katki, pool aega töötas,» rääkis kauaaegne õlletehase juht. Kuigi Noop ütleb, et teadlikult ta kiirust ei ületa, on viimased kolm korda saanud ta trahvi kiiruse ületamise eest möödasõitudel.

«Minu arvates on see natuke ebaeetiline, sest möödasõit on väga ohtlik manööver ja palju ohutum on seda kiirelt kui aeglaselt teha. Politseiga on siis igavene vaidlus, kas üldse mööda sõita, aga kui teine auto sõidab sinu ees 10 km/h aeglasemalt, siis ei ole võimalik sellest autost mööda sõita nii, et kiirust ei ületaks,» nentis Noop.

Küll aga märgib õlletehase juht Eesti liiklusele hinnangut andes, et kui võrrelda 10-15 aasta taguse ajaga, on inimesed hakanud väga korralikult sõitma.

«Kuid aeg-ajalt on kuulda purjus juhtidest ja see on väga-väga suur probleem, ükskõik kui vähe neid ka pole, ikkagi on neid liiga palju. Igasugune inimene, kes kujutab endast ohtu liikluses teistele, on ilmselgelt lubamatu,» on õlletehase juht veendunud.

