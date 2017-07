Mängude kiirläbijad asuvad taaskord rekordeid purustama

FOTO: Games Done Quick

Igal aastal leiab aset kaks heategevuslikku mänguüritust - Awesome Games Done Quick ning Summer Games Done Quick.

Iga-aastane suvine videomängude kiirläbimine on alanud – tänavune Summer Games Done Quick sai (kohaliku aja järgi) eile õhtul alguse ning praeguseks hetkeks on juba terve ports mänge läbitud!