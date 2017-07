Tesla Model 3 saabub juba selle kuu lõpus

Tesla omanik Elon Musk säutsus Twitteris, et esimesed 30 klienti saavad oma uued Teslad kätte 28. juulil toimuval üleandmispeol, mis leiab tõenäoliselt aset Californias, Fremontis asuvas tehases.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Samuti kinnitas Musk Twitteri teel, et augustis peaks saabuma 100 autot ja septembris kasvab tootmine juba 1500 peale. Detsembri kuuks peaks tulema juba 20 000 sõidukit kuus.

Looks like we can reach 20,000 Model 3 cars per month in Dec — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Arvestades, et Model 3 on saanud juba praegu 400 000 eeltellimust, siis peab Tesla 2018. aasta jooksul tootmist veel palju rohkem suurendama. Tõenäoliselt hakatakse tootma kusagil 500 000 autot aastas.

Tesla Model 3 tutvustati esimest korda 2016. aasta märtsis.

Eelmisel kuul toimunud aktsionäride koosolekul ütles Musk, et Model 3 eeltellijatel on esialgu vaid kaks konfiguratsioonivalikut, et kiirendada masina tootmisse tulekut. Valida saab esialgu ainult värvi ja ratta suurust.

Model 3 hinnaks saab olema ligikaudu 35 000 dollarit.