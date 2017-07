Cinamoni kinosaalid saavad uued laserprojektorid

Balti riikides viite kino (neist Eestis Tartu Tasku Keskuse kobarkino ja Tallinnas Kosmos IMAX-it) opereeriv Cinamon on esimene kinokett, mis läheb kõigis oma saalides üle laserprojektoritele, teatas ettevõte pressiteates.

Cinamoni kommertsdirektori Toomas Luhatsi sõnul võimaldab uus lahendus pakkuda stabiilset ja kõrge kvaliteediga filmi vaatamise kogemust. «Barco laserprojektorid muudavad ekraanipildi neli korda eredamaks, lisavad teravust ja teevad 3D efektid veelgi realistlikumaks. Cinamon on ka esimene kinokett Eestis, mis pakub oma klientidele tipptasemel kinokogemust IMAX,» selgitas Luhats.

Cinamoni juhatuse esimees Tatjana Tolstaja rääkis, et Barco laserprojektorite kasutuselevõtt on osa Cinamoni kinoketi uuendus- ja laienemisprojektist, mille käigus on kavas lähitulevikus avada veel 5 uut kino. «Me oleme kiiresti arenev kinokett nii Balti riikides kui ka kaugemal. Maailmas kõrgelt hinnatud laserprojektoritesse investeerimine on üks osa meie laienemise strateegiast,» rääkis Tolstaja.

Kinosaalide uuendamine viiakse lõpule 2018. aasta esimeses kvartalis ja läheb maksma üle poole miljoni euro.