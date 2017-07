Nostalgia müüb: Crash Bandicooti uusversioon vallutas edetabeleid

Esimest korda ajaloos on Crash Bandicoot kerkinud Inglismaal müügiedukuselt tippu. Esimestel päevadel müüdud koopiate edu on tõstnud teose müügiedetabelite tippu, lüües isegi Horizon: Zero Dawni, saades hakkama seni aasta parima algusega. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy on seni ilmunud ainult Playstation 4 konsoolil.

Kui hakata võrdlema üldist esimeste päevade müügiedukust, ei jää Crash Bandicoot nimekirja tipust kaugele – ta maandub juba teisele kohale, temast edukam on vaid Ghost Recon Wildlands, mis ilmus aga nii PS4, Xbox One’i kui ka PC peal.

See, kas teos ilmub veel Xbox One konsoolile või mõnele teisele platvormile, on hetkel kinnitamata. Praeguse uudise varjus oleks tegu vast hea ideega.