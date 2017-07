Uus Samsung Gear 360

Mis on Gear 360 kaamera ?

Samsung Gear 360 kaamera on huvitav lisaseade, millega saad teha 360˚ pilte ja videoid. Lisaks võid teha mugavalt panoraampilte. Kaamerat saab pildistamiseks kasutada ilma nutiseadmeteta, kuid selleks, et saaksid kasutada kõiki võimalusi, on soovitav siiski ühilduv nutitelefon või tahvel ning tasuta Gear 360 rakendus. See on leitav Play poest (Androidile) või App Store-st (iOS seadmetele).

Gear 360 pildistab ja filmib Micro SD kaardile

Aku kestvust lubatakse Gear 360-ga filmides kuni 130 minutit. Kui sellest peaks jääma väheks, saad kaamera tööaega akupanga abil veelgi pikendada. USB-C kaablit pead hoidma siis enda lähedal, sest iga majapidamises neid veel laenuks anda ei ole. Fotode ja videote salvestamiseks on vajalik MicroSD mälukaardi olemasolu. Gear 360 toetab kuni 256 GB mahutavusega mälukaarte.

