Leid minevikust: Rayman oleks peaaegu Super Nintendole jõudnud

Michel Anceli loodud tegelaskuju oli omal ajal mõeldud seiklema Super Nintendo konsoolile ning vanade ekraanitõmmiste ja ettekannete järgi oli tegemist täieliku mänguga, kuid hilisemat versiooni pole seni leitud. Varajane prototüüp ei anna just palju aimu, milline oleks olnud mäng mehaanilise poole pealt, kuid kummaline kunstistiil oli juba siis paigas.

Õnneks ei jäänud see prototüüp viimaseks ning 22 aastat tagasi alguse saanud teekond kestab tänaseni. Ehk ilmub järgmise 22 aasta jooksul ka ülejäänud osa teosest ning avaneb võimalus seda kunagi mängidagi, sest retromängud uues kuues ju müüvad.

I've dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF