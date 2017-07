Järgmine iPhone võib kasutada näotuvastust

Tulevane (aga mitte ilmtingimata järgmine) iPhone võimaldab kasutajal lisaks telefoni luku avamisele teha ka makseid, logida sisse oma kasutajaga ja avada turvalisi rakendusi, kirjutab Bloomberg. Näotuvastusega hakkab tegelema 3D skanner, mis on anonüümseks jääda soovivate allikate sõnul alles arendusjärgus.

Väidetavalt suudab skanner tuvastada omaniku näo paarisaja millisekundi jooksul, seda isegi siis kui seade viibib omaniku näost eemal, näiteks laua peal. Mehhanismi eesmärgiks on välja vahetada Touch ID sõrmejäljelugeja, sest näotuvastus on kiirem ja turvalisem, analüüsides sõrmejäljelugejast rohkem andmeid. Apple Touch ID tuli 2013. aastal koos iPhone 5s-ga ja võimaldab samuti makseid ning sisselogimisi.

Allikad rõhutasid, et uus näotuvastusmehhanism on alles katsetamisel ja ei pruugi järgmise IPhonega tulla. Varem sellel aastal prognoosisid ka JPMorgan Chase & Co. analüütikud, et järgmine iPhone sisaldab tõenäoliselt näotuvastustehnoloogiat.

Apple ei ole esimene ega ainus mobiilitootja, kes töötab biomeetrilise autentimise kallal. Samsungi uusimal telefonil on näiteks iiriseskanner, mis uurib kasutaja silmi. Viimane sai küll viletsate arvustuste osaliseks, sest on võrdlemisi lihtsasti fotoga ära petetav. Apple'i skanneril saab olema aga ka ruumiline taju, mis tähendab, et fotodega seda tõenäoliselt ära ei peta.

Sellel sügisel saabuv iPhone 8 saab olema Apple'i viimaste aastate üks suurimaid tehnoloogilisi hüppeid. iPhone 7 ja iPhone 7 Plus tulid eelmisel sügisel, keskendudes peamiselt kaamerale ja ei erinenud laias laastus väga palju iPhone 6-st.

Samuti töötatakse kuulduste järgi ka kiibi kallal, mis toetab tehisintellekti ja mille nimeks on Apple Neural Engine. Kiip võimaldaks tõsta aku kestvust, võttes enda peale sellised tööd nagu pildituvastus. Samuti võetakse uue iPhonega kasutusele suurema kaadrisagedusega ProMotion ekraanid, mis on praegu juba kasutusel uuemates Apple tahvelarvutites.

iPhone moodustab ligikaudu kaks kolmandikku Apple toodete müügist ja selle ümber on loodud mitmed muud tooted nagu Apple Watch, Apple TV ja HomePod.