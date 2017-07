Mis on grillipeo hädavajalikud kaaslased?

Eesti ilmaga on selline huvitav lugu, et see muutub tihti ja kardinaalselt. Seega on ilm täiesti mõistetav jututeema. Sellega on eriti suvel seotud meie kauaoodatud unistused ja lootused. Kui on soov korraldada sõpradele ülehomme grilliõhtu, siis ei või kuni viimase hetkeni kindel olla, kas ilma ikka peab. Kui sa oled aga tehnikafänn, siis on hulgaliselt vidinaid ja äppe, millest on grillipeol kasu. Olenemata ilmast ja sellest, kas sütel küpseb liha või juurvili, kirjutab Hardi Keerutaja tehnikaportaalist Digitark.