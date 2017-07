11 kõige paremat lehekülge, kust õppida tasuta programmeerimist

1) Codecademy

Codecademy on suurepärane leht algajatele. Interaktiivsed projektid ja ülesanded annavad koos põhitõdede selgeks tegemisega ka praktilise kogemuse. Iga teema jaoks on eraldi kursused. Alustada võib näiteks veebilehe loomise kuruse või HTML ja CSS kursusega ning minna sealt edasi JavaScripti ja SQLi peale. Codecadamyl on ka oma foorum, kus kasutajad saavad muljeid vahetada ning blogi, kust leiab huvitavaid artikleid.

2) Free Code Camp

Free Code Camp on open-source kommuun, mis pakub tuhandeid erinevaid projekte ja väljakutseid algajatele programmeerijatele. Lõpuks on võimalik teha projekte isegi mittetulundusühingutele. Free Code Campi üks suurimaid tugevusi on see, et ta ühendab palju sarnaste huvidega inimesi ja võib kokku viia ka üksteise lähedal elavad inimesed.

3) Codewars

Midagi neile, keda huvitavad nii programmeerimine kui võitluskunstid. Codewars treenib algajate oskusi «dojos», kus viiakse läbi «katasid». Mõlemad on terminid Jaapani võitluskunstidest. Codewars annab õppuritele ka auastmed, mille tõustes kasvavavad ka väljakutsed. Lõpuks on võimalik luuga isegi oma katasid ja lasta neid teistel lahendada.

4) The Odin Project

Võrdlemisi tuntud Viking Code School-i loojad on loonud ka tasuta õppimisversiooni: The Odin project. See keskendub peamiselt veebiarenduse õpetamisele. Lõpetajad on saanud selgeks sellised asjad nagu Ruby on Rails, Javascript, jQuery jpt. ning lisaks ka veel portfoolio, mida tööandjale ette näidata.

5) HackerRank

HackerRanki kasutab üle miljoni inimese. Tegu on natukene võistlevat elementi rakendava leheküljega, kus teiste koostatud väljakutseid lahendades on võimalik teenida punkte. Oma punkte mõõdetakse muidugi pingereas, kus kõik tahavad kõrgemale tõusta. Arvestades, et lehekülg rakendab paljuski «õpi tehes » mõttelaadi, siis võib-olla täiesti algajatele see ei sobi. Teine võimalus oleks võtta mõni teine õpilahendus kõrvale ja kasutada HackerRanki oma testimiseks.

6) CodeFights

CodeFights on väga sarnane HackerRankile: inimesed võistlevad omavahel koodimisprobleeme lahendades, seda sageli reaalajas. Lehekülg korraldab oma kasutajatele aegajalt ka turniire.

7) edX

edX on akadeemilise hõnguga lehekülg, mis koosneb erinevatest kursustest. Kursused on küll tasuta, aga nende läbimise eest saadava sertifikaadi eest tuleb maksta (kusagilt 50 - 90 dollarit, sõltuvalt kursusest). Edasijõudnud õppurid saavad ette võtta ka MicroMasters õppeprogrammid, mis avaldavad muljet igale tööandjale.

8) Upskill

Upskill on veel üks suurepärane lehekülg, kus on hea alustada täiesti nullist õppimist. Õppida saab läbi videoloengute, mida saab vaadata õppeprojektide lahendamise kõrvale. Fookus on veebiarendusel ja õppida saab selliseid asju nagu HTML, CSS, Javascript, Ruby on Rails, Git ja Bootstrap.

9) Khan Academy

Khan Academy on suur õppimisplatvorm, kus saab õppida kõike alates matemaatikast kuni muusikani. Õppida saab ka programmeerimist, mille algkursustes saab omandada sellised asju nagu JS ja HTML/CSS. Õppimise jooksul on võimalik lahendada ka praktilisi ülesandeid, mis nõuavad õpitud teadmiste rakendamist.

10) MIT OpenCourseware

Saa osa ühe maailma parima tehnikaülikooli, MIT haridusest, täiesti tasuta. Ülikooli veebiraamatukgous on materjale kõigist koolis õpetatavatest ainetest. Programmeerimise leiab siit. Kogu materjalist läbi söömine nõuab aga üksjagu enesedistsipliini, sest seal on kodutööd, kontrolltööd jne. Sellest hoolimata on tegu aukartust äratava teadmiste kogumiga.

11) Coursera

Coursera on natukene sarnane edX-iga, sisaldades akadeemiliste professorite loodud videokursusi. Ülesanded ja mõistatused võimaldavad õpitud teooriat katsetada. Kursused on tasuta, kuid sertifikaatide eest tuleb maksta. Coursera pakub ka spetsiifilisemaid õppeprogramme, mis võimaldavad mingit kindlat ala sügavamalt õppida.