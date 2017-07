Sony XZ Premium – väga hea, kuid kellele?

Välimus

Sony telefonide (nagu ka muude toodete) disain on mulle üldiselt meelepärasem kui näiteks teise elektroonikagigandi Samsungi oma. Selles on teatavat vaoshoitust ja elegantsi, ilma idamaiselt bütsantslikku küllusesse laskumata. Seda üllatavam oli minu jaoks Sony XZ Premiumi välimus – sellist blingi pole ma näinud isegi Samsungi telefonide juures. Või kui, siis ainult nende juures. Telefoni tagakülg on põhimõtteliselt suur peegel. Ning vähemalt keskealise meessoost eurooplase paneb selline disainilahendus õlgu kehitama. Või on see vihje, et just selline tegelane peab tihemini pilku peeglisse heitma? Peegel iseenesest võib näiteks naisterahvaste puhul isegi kasulik olla, kuid praktilisest küljest on see samasugune möödalask nagu kuulariklapp, mis mütsikandja kõrva juurde tõstes sulgub ja kõne katkestab. Edev telefon meeldib kõigile, kuid kui selle edevuse säilitamiseks peaks seda pidevalt mikrokiust lapiga nühkima, siis pigem tänan ei. Peegelefekti säilitamiseks peaks sellele paigaldama läbipaistva plastümbrise, mis omakorda näeb välja odav ega harmoneeru telefoni hinnaklassiga. Läbipaistmatu ümbrise puhul jälle kaob edevusfaktor täiesti.

Mis mulle Sony XZ Premium disaini juures aga kõige enam meeldib, on see, et sõrmejäljesensor on paigaldatud sisselülitusnupule. Ning see nupp on paigaldatud telefoni küljele. Just sinna, kuhu satub telefoni käes hoides pöial.

Ok, teine parim asi on veel – eraldi kaameranupp, mis laseb kaamera aktiveerida, ilma telefonile pilkugi heitmata. Et kaamera funktsioon on minu jaoks nutitelefoni juures üks olulisemaid, siis hindan ma väga seda, et ka tootjafirma pildistamisvõimalust piisavalt vääristab.

Telefoni välimusele lisab lihvi igasuguste füüsiliste nuppude puudumine esiküljelt, mis on õige ja ajakohane lahendus kõikidele nutitelefonidele.

Välimuse juures ei saa mööda ka kasutajaliidesest ning siin annan Sony’le taas plusspunktid. Sony versioon androidist jätab meeldivalt puhta ja kuiva tunde. Juba nö ’karbist välja’ välimus on sellel piisavalt viisakas, et selle vahetamisega mitte vaeva hakata nägema.

