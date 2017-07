Hiljutise Petya küberrünnakuga seotud häkkerid esitasid uue lunarahanõude

Eelmise nädala lunavara rünnaku korraldanud häkkerid postitasid teisipäeval DeepPaste teabeteenuse lehele esimese avaliku avalduse, vahendab BBC. Sõnumis müüvad autorid viiruse dekrüpteerimise võtit 100 bitcoin’i eest, mis maksaks umbes 227 000 eurot.

Erinevalt eelmisest nõudest, ei postitanud autorid seekord sõnumiga bitcoin’ide aadressi kuhu raha kanda, kuid lisasid lingi süvaveebi aadressile, kus paiknevas jututoas on võimalik häkkeritega ühendust saada.

Väljaandel Motherboard õnnestus mainitud jututoas häkkeritega kontakteeruda ja koostöös ühe küberturvalisuse eksperdiga saatsid nad häkkeritele Petyaga nakatanud dokumendi dekrüpteerimiseks, et saada tõestust nende postitatud väidetele. Paari tunni pärast saatsid häkkerid ajakirjanikule dekrüpteeritud faili vastu, mis viitab sellele, et neil tõepoolest on võti failide lahti lukustamiseks.

See, aga ei tähenda, et krüpteeritud kõvaketaste dekrüpteerimine oleks võimalik. Viirus kustutab oma hävituskäigul teatud alglaadimistaseme failid, mistõttu on tervete süsteemide taastamine võtme abil võimatu, vahendab The Verge.

Endiselt on tõenäoline spekulatsioon, et rünnak oli algatatud eesmärgiga kahjustada Ukraina infrastruktuuri, kui lihtsalt nõuda lunaraha inimeste või ettevõtete krüpteeritud failide eest.