Graafik: juunis kaotas enim mobiilinumbreid Tele2

Juunis tühistati kokku 7042 numbri teisaldamise avaldust, millest 7014 olid mobiiltelefoni- ja 28 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused, teatas TJA. Nii Tele2 ja Telia kaotasid numbreid, Elisa aga võitis.

Selle aasta esimese poolaastaga on Tele2 alt ära viidud 3073 mobiilinumbrit ja Telia Eesti alt 1225 mobiilinumbrit. Samas Elisa Eesti on nende lahkumiste arvelt võitnud juurde kokku 4301 mobiilinumbrit.

Tavatelefoninumbrite kategoorias on esimese poolaastaga enim numbreid kaotanud Telia Eesti, nimelt 2003 numbrit. Enim on siingi juurde võitnud Elisa Eesti, täpsemalt 1206 tavatelefoninumbrit. Talle järgneb Starman, kes on esimese poolaastaga juurde saanud 439 tavatelefoninumbrit.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping.

Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.