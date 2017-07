Spotify katsetab uut funktsionaalsust

Väljaanne The Verge leidis internetikeskkonnast Reddit, et Spotify on andnud mõnedele oma kasutajatele ligipääsu katsetusjärgus funktsionaalsusele, mis on mõeldud Spotify kasutamiseks autoroolis.

Uus funktsionaalsus muudab ikoonid suuremaks, teatab lauludest ja sisaldab ka häälkäsklusi (mis ei ole veel aktiveeritud).

Spotify Drive Mode / Redditi kasutaja Chris54721

Uus kasutajaliides näitab all vasakul nurgas auto ikooni, millega on võimalik uut funktsionaalsust sisse ja välja lülitada. Auto ikoonile vajutades kõik nupud suurenevad ja lisandub mikrofon, mis lubab teoreetiliselt küsida soovilugusid. Samuti teatab Spotify helilselt uue laulu esitaja ja nime, et kasutaja ei peaks seda rooli taga ise vaatama hakkama.

Kas taoline funktsionaalsus ka reaalselt kasutusse läheb, pole veel teada. Katsetusjärgus funktsioon on hetkel mõeldud ainult töötajatele, kuid sattus mingil põhjusel erakätesse. Arvestades aga kui paljud inimesed kuulavad muusikat autot juhtides on vägagi tõenäoline, et midagi sellist Spotify poolt ka mingil hetkel saabub.