BNEF: Elektriautode revolutsioon on arvatust kiirem

Eriti kiires languses on akude hinnad, kirjutab Bloomberg. Selle tulemusel võivad elektriautod võtta turu üle varem kui on senini arvatud. 2040. aastaks moodustavad praeguste trendide järgi elektriautod juba ühe kolmandiku kõigist autodest maailmas, mis lõikab naftatööstuselt ära umbes 8 miljonit barrelit päevas.

«See on puhas majandusteadus, lihtne ja loogiline,» ütles teisipäeval Bloomberg New Energy Finance (BNEF) juhtiv transpordi analüütik Colin McKerracher. «Liitiumioonakude hinnad langevad kiiremini kui enamus inimesi ootavad.»

BNEFi hiljuti ilmunud prognoosi järeldused:

Järgmise kaheksa aasta jooksul tasakaalustuvad elektriautode ja sisepõlemismootoriga autode hinnad. See omakorda tähendab, et aastaks 2040 on maailmas liikvel 530 miljonit elektriautot.

2040. aastaks on elektriautode kogutarbimine 1800 teravatt-tundi, mis on 5 protsenti globaalsest energianõudlusest. 2016. aastal oli see arv 6 teravatt-tundi.

Suurimaks takistuseks saab jätkuvalt olema laadimisjaamade kättesaadavus. 2030-ndate keskel muutub see nii USA, Euroopa kui Hiina turgudel suurimaks turu kasvu piirajaks.

Liitiumioonakude hinnad on alates 2010. aastast langenud 73 protsenti ja BNEFi prognoosi järgi langus ainult kiireneb. Küll aga ei lange nad nii kiiresti kui päikesepaneelide hinnad. «Liitiumioonakude turul tekib väga tihe konkurents ja võib-olla ka ülepakkumine. See omakorda tirib hinnad veelgi kiiremini alla,» ütles McKerracher.

BNEFi hinnangul võib järgmise 13 aasta jooksul vaja minna nõudlusega sammu pidamiseks umbes 35 Tesla gigatehase jagu tootmisvõimekust.

Elektriautode tööstuse plahvatuslik kasv annab tugeva hoobi traditsioonilisele autotööstusele ja naftatööstusele. Küll aga tekib kõrgendatud huvi mõnede teiste toodete järgi:

Nõudlus grafiidi järgi kasvab plahvatuslikult. Kui 2015. aastal oli nõudlus 13 000 tonni, siis 2030. aastaks on see 852 000 tonni.

Nõudlus kasvab järsult ka nikkeli ja alumiiniumi järgi. 2015. aastal oli nõudlus 5000 tonni. 2030. aastaks on see 327 000 tonni.

Liitiumi, koobalti ja mangaani tootmine kasvab üle 100 korra.

«Elektriautod on tegelikult juba oma olemuselt odavamad kui tavalised bensiinimootoriga autod, sest nad on oma ehituselt lihtsamad ja neid on ka lihtsam hooldada,» ütles energiafirma Enel SpA juhtivtöötaja Francesco Starace.

2040. aastaks on peaaegu 67 protsenti Euroopas müüdavatest uutest autodest elektriautod. USAs on sama number 58 protsenti ja Hiinas 51 protsenti. USA olukord on hetkel siiski mõnevõrra ebakindlam, sest president Donald Trump võib hakkata sealse tehnoloogia arengut tugevalt pidurdama.

«Järgmised 6 - 8 aastat on kriitilised,» ütles McKerracher. «Kui midagi peaks elektriautode kiiret arengut takistama, siis pidurdub ka hindade kukkumine ja üleüldine levik.»