Assassin's Creed on järgmine videomäng, mis Netflixi seriaali saab

Kõlakad Assassin’s Creedi animaseriaalist ei tule välguna selgest taevast, kuna juba märtsis levisid kuulujutud, et Ubisoft peab läbirääkimisi Netflixiga, et oma suurim seeria teleekraanile tuua. Sarja asub produtseerima Adi Shankar, kes töötas samal positsioonil ka 7. juulil Netflixis debüteerinud ja soojalt vastu võetud "Castlevania" sarja juures. Shankar avalikustas Facebooki vahendusel, et Ubisoft pöördus tema poole palvega luua Netflixi tarvis Assassin’s Creedi universumis asetsev originaallugu animaseriaalina. Hetkel on see kõik, mida me projektist teame.

Tundub, et pärast aastast pausi on Assassin’s Creed tagasi, et vallutada kõik meie seadmed ja meid ümbritsevad meediumid. Peagi hakkab Unisofti turundusosakond tõenäoliselt ukselt-uksele kampaania raames inimesi randmenugadega pussitamas käima, et bränditeadlikkust aktsepteeritavalt kõikehõlmaval tasemel hoida.