Pildid: Brüsselis avati Eestit tutvustav digikuppel

Kogu kujunduse keskseks teoseks on Eestis väljatöötatud videoprojektsiooni kuppel «Unity», kus näidatakse kogu eesistumise vältel Eestit ja teisi EL liikmesriike tutvustavaid 360-kraadise tehnoloogiaga üles filmitud panoraamvideoid, teatas Eesti ELi nõukogu eesistumise korraldus pressiteates.

Projektsioonikupli avasid suursaadik, Eesti esinduse EL juures asejuht Clyde Kull, Euroopa Innovatsiooninõukogu liige ning Transferwise’i asutaja ja juht Taavet Hinrikus ning EL Nõukogu peasekretär Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

Taavet Hinrikus ütles kupli avamisel, et Euroopa Liidu liikmeks olemise suurim kasu on sellega kaasnev side teistega, mitte ainult naabritega Euroopas, vaid maailmaga laiemalt. «Tehnoloogia teeb maailma väiksemaks, me oleme üksteisega rohkem seotud kui kunagi varem. Nii nagu väikesel riigil on rohkem vabadust ja võimalusi koos teistega, nii on see ka inimestega,» ütles Hinrikus.

«Igale eesistujale pakutakse võimalust oma riigi tutvustamiseks EL Nõukogu ruumides. Eesti on üks digitaalse arengu lipulaevasid, mistõttu on digi-installatsioonid meie tutvustamiseks kahtlemata üks eestilikumaid viise,» sõnas Eesti EL nõukogu eesistumise digilahenduste nõunik Valdek Laur.

«Poole aasta jooksul tutvustame projektsioonikupli kaudu Eesti loodust, laulupidu, EV100 sündmuseid ning näitame ka Eesti tehnoloogialahendusi ning räägime eesistumisega seotud tegevustest,» lisas Laur.

Projektsioonikuppel pakub vaatajale kohalolekutunnet tekitava panoraamkino kogemust ilma VR prillideta. Pilt kuvatakse kupli siseseintele nelja HD resolutsiooniga projektori abil. Projektsioonikuppel on Brüsselis üleval kuni eesistumisperioodi lõpuni. Seejärel on kindlasti ka Eesti avalikkusel võimalik kupliga lähemalt tutvuda.

«Nii Kultuurikatlas kui ka Europa hoone aatriumis oleme toonud Eesti looduse läbi digitaalsete algoritmide interaktiivsetele ekraanidele, mis reageerivad mööduvate inimeste liikumisele. Vaikusehetkel liigub aga ekraanidel reaalajas visualiseeritud Ristna tuul,» selgitas üks sisekujunduse autoritest Mikk Meelak.

Brüsseli tööruumidest leiab näiteks Click & Grow taimekonteinerid, Annike Laigo vilditud disainkivid ning Martin Saare tugitoolid Rapide. Eesti disaini ajalugu tutvustatakse Euroopale Tallinna Lutheri vabriku painutatud vineerist toolide abil.