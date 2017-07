Linnalahingute tulevik: Iisrael ostab omale automaatidega droon-koptereid

Relvastatud droone valmistab Floridas paiknev idufirma Duke Robotics, mida juhib endine Iisraeli erivägede kolonelleitnant Raziel Atuar ja tema kaks ekssõduritest sõpra. Veterani sõnul oli ta väsinud nägemast sõdureid ja mõnikord ka tsiviilisikuid suremas kitsastes ja kaootilistes linnalahingutes.

«Sul on vastas väikesed grupid, kes peidavad end tsiviilisikute keskele. Selleks, et neid kätte saada, pead sa sisse minema kogu pataljoniga ning isegi siis lipsavad nad sageli minema. Inimesed saavad viga ja surevad. See häiris meid,» ütles Atuar.

Atuar, kes juhtis ise varem pataljoni, osales mitmes operatsioonis Gazas, nende hulgas ka 2014. aastal aset leidnud Gaza sõjas, kus võideldi terroriorganisatsiooniga Hamas. Konfliktis hukkus tuhandeid inimesi, kellest enamik olid Gaza tsiviilelanikud.

Idufirma esimene toode, TIKAD on kaugjuhitav droon, mida üritatakse müüa ka USA armeele. Vähemalt esialgu peab drooni juhtima ja päästikule vajutama inimene. Atuar usub, et peamiselt suurlinnades aset leidvates relvakonfliktides hakatakse tulevikus inimeste asemel üha enam saatma võitlusse roboteid. USA mereväelased uurivad juba praegu, kuidas saata robotid sisse enne sõdureid.

Sellised droonid nagu kvadkopterid suudavad üpris hästi kitsastes kohtades liikuda ja on üleüldiselt mobiilsemad kui näiteks lintidel mööda maad liikuvad robotid. Paraku ei ole droonid vähemalt hetkel kuigi head relvadest tulistajad.

Kui inimene tulistab püstolist, siis kandub tagasilöögist tekkinud kineetiline energia läbi keha maapinda. Droon ei ole aga mitte millegi külge kinnitatud ja hõljub õhus. Füüsilised jõud, mis lükkavad kuuli torust välja, mõjuvad ka droonile, lükates selle paigast ära.

Heaks näiteks on see video:

Duke Robotics on leidnud probleemile väidetavalt lahenduse drooni külge paindlikult ühendatud plaatide näol, mis jagavad tagasilöögist tekkinud jõu laiali. TIKAD võimaldab väidetavalt kuuekraadist liikumisvabadust ja väga kiiret uuesti sihtimist. «Ma võin panna sellele peale 10 kilo varustust ja plaadid hoiavad ikka drooni stabiilsena, võimaldades teha täpne lask,» ütles Atuar.

Drooni külge kinnitatav relv ja plaadid. / Duke Robotics

Idufirmal on lahinguväljal ka juba ühtteist ette näidata. 2015. aastal tapsid Iisraeli eriväed oma sihtmärgi Duke Roboticsi modifitseeritud kommertsdrooniga, mida on võimalik osta poest. Drooni külge oli kinnitatud snaipervintpüss. Relva raskuse pärast suutis droon püsida õhus ainult viis minutit. Atuari sõnul saab Iisraeli armee droonid, mis suudavad kindlasti kauem õhus püsida.

Kui palju droone Iisraeli armee ostab, pole hetkel teada.

Allikas: Defense One