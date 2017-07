Hiina tugevdab interneti tsensuuri ja blokeerib VPNid

Käsk puudutab selliseid ettevõtteid nagu China Mobile, China Unicom ja China Telecom, kirjutab Bloomberg. VPNid on siiani pakkunud hiinlastele (ja ka sealsetele ettevõtetele) võimalust näha filtreerimata, tsensuurivaba internetti, mis valitsevale kommunistlikule parteile väga hästi ei istu.

Hiinas on ühed maailma kõige rangemad interneti vabaduse piirangud, mida kontrollivad spetsiaalsed ametnikud, kelle ülesandeks on maha suruda igasugune poliitiline teisitimõtlemine. Nüüd on võtnud president Xi Jinping nõuks lappida oma «kübersuveräänsuse» kampaania raames viimasedki augud niinimetatud Suures Hiina tulemüüris, mis blokeerib näiteks Facebooki, Twitterit ja mitmesuguseid meediaväljaandeid nagu New York Times.

VPNid on siiani võimaldanud külastada ka keelatud lehekülgi. Kuna neid kasutavad oma töös suured äriettevõtted, siis on privaatvõrgud siiani olnud seaduse hallil alal, kus nad pole otseselt keelatud, aga kindlasti mitte ka soositud. Tööstuse ja infotehnoloogia ministeerium lubas juba jaanuaris võimude poolt autoriseerimata VPNidele lõpp teha ja hoitasid, et kui ettevõtted tahavad neid ärieesmärkidel kasutada, siis ei tohi see firmast välja jõuda.

Vähemalt üks suur teenusepakkuja on juba praegu VPNide pärast võimudega pahkusisse sattunud. Võrguettevõte GreenVPN teatas hiljuti, et peatab alates esimest juulist oma teenuse, sest said võimudelt hoiatava kirja.

VPNide piirang võib aga hakata kahjustama Hiina ärimaastiku, mis maadleb juba praegu liigse interneti reguleeritusega. Paljud suurettevõtted kasutavad oma töös pilveteenuseid ja vajavad ligipääsu blokeeritud Google'le. Mitmed ärid kardavad, et VPNide keeld, mis on mõeldud ainult eraisikutele, võib hakata mõjutama ka nende tegevust.

Kuna Hiina on ikkagi huvitatud äri tegemisest, siis võivad seal paiknevad välismaised firmad taotleda eriluba tsenseerimata internetile ligipääsuks.